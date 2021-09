В России и мире

Музыкальная группа ABBA выпустит первый за 40 лет альбом с 10 новыми песнями

Шведская музыкальная группа ABBA выпустит альбом с десятью новыми композициями впервые за четыре десятилетия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью композитора группы Бенни Андерссона телеканалу SVT.

Фото: abbasite.com.

«Сначала у нас было две песни, это было мало, и казалось: а не могли бы мы сделать еще несколько? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — сказал он.

Альбом получил название «Вояж», пластинка выйдет 5 ноября.

Накануне группа запустила новый веб-сайт в поддержку будущего турне, которое состоится в 2022 году. Согласно представленной на нем информации, на концертах зрители получат возможность увидеть «аватары» участников группы. Аккомпанировать исполнителям будет оркестр из десяти человек. Шоу пройдет в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне — на специально построенной для него арене.

В группе также сообщили названия первых двух синглов альбома — «I Still Have Faith in You» и «Don't Shut Me Down». Обе композиции уже доступны для прослушивания в сервисах потокового аудиовещания, отмечается на сайте группы.