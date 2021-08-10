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Лидер военных мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ

Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

«Мы решили распустить правительство», - заявил Думбуя в ходе видеообращения, опубликованного изданием Africa Guinee в Facebook.

Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой «путча» стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.