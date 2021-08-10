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В России и мире

Инфекционист заявил, что один из штаммов коронавируса способен обходить защиту антител

05.09.2021 22:37|ПсковКомментариев: 0

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости.

«У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител», — пояснил эксперт.

Тем не менее, как отметил Фаучи, сейчас штамм «мю» не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — «дельта».

Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.

Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм «мю», выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его «вариантом, представляющим интерес» из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.

В России о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось. Глава Роспотребназора Анна Попова ранее отмечала, что отечественные вакцины защищают от любых мутаций коронавируса.

Теги: #вакцинация #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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