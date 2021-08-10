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В МВД рассказали о наиболее частых причинах запрета въезда в Россию

Чаще всего МВД России запрещало иностранцам въезд в страну за многократные административные правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

«В 2021 году, как и в предыдущие годы, основными причинами установления запрета на въезд в Российскую Федерацию по материалам МВД России и его территориальных органов являлось неоднократное совершение иностранными гражданами административных правонарушений на территории Российской Федерации», — рассказали в пресс-центре МВД.

В частности, распространенной причиной отказа во въезде в Россию оказалось нарушение иностранцами установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания в ней.

В ведомстве напомнили, что законодательством России предусмотрено 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.