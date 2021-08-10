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В российской армии увеличат число резервистов

Минобороны заявило о решении нарастить численность резервистов в российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — отметила пресс-служба военного ведомства.

При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.

В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.

Мобилизационный людской резерв — граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.