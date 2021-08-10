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Социологи рассказали, сколько россиян зарабатывают более миллиона рублей в месяц

Число россиян с ежемесячной зарплатой от миллиона рублей и выше выросло до 17,1 тысячи человек в апреле этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международную аудиторско-консалтинговую сеть «ФинЭкспертиза».

Отмечается, что по сравнению с докоронавиусным периодом этот показатель вырос на 51,5% – в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тысячи человек.

Больше всего сотрудников с такой зарплатой оказалось в Москве (около 10,4 тысячи), Санкт-Петербурге (1,3 тысячи), Подмосковье (1,2 тысячи), а также в Краснодарском крае (300), Сахалинской области (300), Татарстане (более 200) и в ЯНАО (около 270).

Специалисты выяснили, что большинство людей с доходом в миллион рублей и выше заняты в финансовой и страховой сферах (около 2,9 тысяч), в области торговли (2,6 тысяч), в научной и технической сферах (2,5 тысячи), куда входят юристы, инженеры, аналитики и другие.

Речь также идет о работниках из области обрабатывающей промышленности (2,4 тысячи человек), информации и связи (1,4 тысячи), сферы культуры, спорта и развлечений (около 1 000 человек) и тех, кто занимается добычей полезных ископаемых (0,85 тысячи) и строительством (0,7 тысячи).

В исследовании использовались данные Росстата о распределении численности работников 104,6 тысяч крупных и средних организаций по размерам заработной платы.