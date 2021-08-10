В России и мире

Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов

Служба исследований компании HeadHunter, занимающейся онлайн-рекрутингом, провела опрос о том, насколько работодатели заинтересованы в специалистах различного профиля, окончивших вузы в 2021 году. Самыми востребованными стали технические специалисты (56%), следом за ними идут бывшие студенты социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов, пишет газета «Известия».

Меньше всего, согласно данным опроса, компании нуждаются в выпускниках спортивных (0%), художественных (3%), естественно-научных (5%), педагогических (6%), аграрных (7%) и медицинских/фармацевтических (8%) направлений.

Промежуточное положение занимают те, кто получил юридическую (15% заинтересованности), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальность.

То, что всем требуются технические работники, обусловлено автоматизацией производственных процессов, пояснил генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов. Однако профессионалов в этой сфере не хватает, потому что новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы.

При этом, по данным опроса HeadHunter, работодатели, хотя и нанимают молодых сотрудников, но не в восторге от уровня их квалификации. Большая часть респондентов (93%) заявила, что профессионализм выпускников 2021 года — средний или ниже среднего.