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При взрыве газа в подмосковном городе обрушились конструкции трех этажей дома

Конструкции трех этажей обрушились при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фото: РИА Новости

Инцидент произошел в городском округе Богородский на улице 28 июня.

«Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06.55», — говорится в сообщении.

Всех жильцов эвакуировали.

На месте ЧП работают спасатели и сотрудники Росгвардии, территорию вокруг дома оцепили.