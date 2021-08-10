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В Москве собираются повысить штрафы за нарушение тишины автомобилистами

Повысить штрафы за нарушение режима тишины автомобилистами собираются в Москве. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на блог мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр внес пакет изменений в законодательство об ужесточении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Он предложил запретить в столице автомобили и мотоциклы с тюнингованными глушителями, если те сильно шумят.

Кроме того, Собянин предложил повысить штраф за данное нарушение с 500 до 5 тысяч рублей. Это касается автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, мотоциклов до 50 лошадиных сил и грузовиков до 250 лошадиных сил.

Если мощность легковушки превышает 200 лошадиных сил, штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил сверху. Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10 тысяч рублей, заявил мэр.

Нарушения будут фиксировать камеры, способные замерять уровень шума. Все автомашины и мотоциклы с модифицированными глушителями начнут задерживать и помещать на спецстоянку. Чтобы вернуть мотоцикл или машину, владельцам придется снова установить штатное устройство снижения шума двигателя.