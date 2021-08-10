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Ученые центра «Вектор» обнаружили новый вирус

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора впервые обнаружили неизвестный ранее вирус, близкородственный к Jingmen tick virus. О последнем китайские ученые сообщили в 2014 году, пишет газета «Известия».

Ученые исследовали образцы сыворотки крови людей с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая передается от укуса клещей. Все образцы отличались от известных вирусов группы JMTV. Поэтому было принято решение присвоить новому вирусу имя Manych. Маныч — река в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии, левый приток Дона. Вирус назван в четь реки.

«По всей вероятности, новый вирус был передан человеку через укус клеща, который чаще всего инфицирует человека вирусом ККГЛ. Мы сделали вывод, что JMTV Manych совместно с вирусом ККГЛ способен вызывать вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки», — сообщила младший научный сотрудник отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра «Вектор» Роспотребнадзора Анастасия Гладышева.

Имеющиеся данные показывают фактически глобальное распространение Jingmen tick virus. Эксперты считают, что пока угрозы распространения вируса нет, однако не исключают вероятности его мутации.