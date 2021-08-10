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Международные резервы России вновь обновили исторический максимум

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ на 3 сентября составил $620,8 млрд, увеличившись на $5,2 млрд по сравнению с августом, следует из данных Банка России. Таким образом резервы снова обновили исторический максимум. Чистый отток капитала из России с января по август составил $51,1 млрд ($35,6 млрд годом ранее), передает «Коммерсант».

Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Состоят из монетарного золота и средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ).

«Международные резервы (в январе—августе) увеличились на $40,8 млрд США вследствие как операций с иностранной валютой, осуществляемых Банком России в рамках бюджетного правила, так и получения Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд США в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов»,— сообщается на сайте ЦБ.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе—августе 2021 года, по предварительным данным, составило $51,1 млрд против $35,6 млрд одом ранее, говорится в сообщении.