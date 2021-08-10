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Российский военный погиб при подрыве машины в Сирии

Военнослужащий Минобороны России погиб при подрыве патрульного автомобиля в сирийской провинции Хомс. Об этом в четверг вечером сообщили в российском военном ведомстве. Согласно сообщению военных, взрыв произошёл во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги.

«Следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался», - рассказали в военном ведомстве, добавив, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь.

Как отмечает «Российская газета», в июне этого года произошёл похожий случай. Тогда был подорван бронеавтомобиль в Сирии, один российский военнослужащий погиб.