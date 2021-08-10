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Российско-белорусские учения «Запад-2021» проходят в Псковской области

10.09.2021 07:32|ПсковКомментариев: 0

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» стартовали одновременно на 14 военных полигонах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, маневры проводятся на девяти российских полигонах - Кириловском, Стругах Красных, Мулино, Погоново, Хмелевке, Правдинском, Добровольском, Дорогобуже и Вольском, - а также на пяти белорусских - Обуз-Лесновском, Брестском, Чепелево, Домановском и Ружанском.

Учения проходят на территории от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. Всего в них участвуют около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

«Из них на территории Республики Беларусь в учении задействовано 12800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов», - отметили в Минобороны.

Подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в ходе активной фазы совместного стратегического учения осуществят высадку воздушного десанта на полигоне «Струги Красные». По замыслу тактического эпизода учения, военнослужащие вместе с боевой техникой совершат ночное десантирование на неподготовленную ограниченную площадку приземления, проведут захват аэродрома условного противника, совершат марш на штатной технике в район выполнения задач протяженностью свыше 100 километров и обеспечат захват выгодного рубежа для проведения наступательной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Накануне впервые в истории ВДВ выполнено десантирование десантно-штурмовых подразделений соединения в ночных условиях с использованием приборов ночного видения. Всего на площадку приземления «Кислово» под Псковом было десантировано 600 человек и девять единиц боевой техники.

«Благодаря опережению противника в захвате выгодного рубежа передовые подразделения обеспечат благоприятные условия для ввода в бой основных сил десанта. В ходе ведения боя расчеты подразделений противовоздушной обороны десантников из переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба", самоходных ЗРК "Стрела-10МН", зенитных установок ЗУ-23-2 отразят воздушное нападение условного противника», - говорится в сообщении.

На завершающем этапе розыгрыша практических действий на полигоне «Струги Красные» десантники на новейших боевых машинах десанта БМД-4М при поддержке вертолетов армейской авиации, артиллерии и танков Т-72Б3 отработают контрнаступательные действия, в ходе которых огнем из стрелкового оружия и вооружения боевых машин остановят продвижение и уничтожат незаконные вооруженные формирования условного противника.

Отмечается, что в кроме российских и белорусских военных в совместных действиях на «Западе» участвуют военнослужащие Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка представлены оперативными группами офицеров, которые вошли в состав штаба учений. В качестве наблюдателей в «Западе-2021» участвуют военнослужащие Китая, Вьетнама и Мьянмы. Всего в составе созданной коалиционной группировки войск в учениях  от указанных стран принимают участие около двух тысяч военных, добавили в министерстве.

При этом в Минобороны подчеркнули, что максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6400 человек.

Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.

Источник: Псковская Лента Новостей
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