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Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти клиентов «Магнита»

В Москве открыта «горячая линия» для покупателей «Магнита» в Москве, где отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщается на сайте управления столичного Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве открывает электронную "горячую линию" для жителей, проживающих по адресу: город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещённого по указанному адресу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.

Как отмечает РИА Новости, ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.

СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть «Магнит» сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.