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В США вспоминают жертв 11 сентября - крупнейшего теракта в истории

В Нью-Йорке усилены меры безопасности, в городе появились дополнительные полицейские патрули. Как сообщает Первый канал, в субботу здесь проходят траурные мероприятия в память о жертвах 11 сентября — самого крупного теракта в истории.

На месте разрушенных башен-близнецов — столбы света. Собравшиеся зачитают имена погибших — это 2749 человек. Память жертв почтят у Пентагона и в Пенсильвании. Там погибли еще 233 человека.

Напомним, ровно 20 лет назад, 11 сентября 2001 года, два захваченных самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Спустя несколько часов они рухнули, похоронив под обломками тех, кто не успел выбраться. Один лайнер врезался в здание Минобороны США и еще один упал в Пенсильвании. Считается, что целью террористов, захвативших этот борт, был Белый Дом или Капитолий.