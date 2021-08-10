В России и мире

В Минске не увидели риска потерь суверенитета от договоренностей с РФ

Договоренности, достигнутые на этой неделе между Минском и Москвой, не предполагают потери политического, экономического суверенитета Белоруссии, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.

"Мы намеренно не допускали утечек на этапе мероприятия, потому что позиции часто менялись. Мы хотели познакомить белорусское и российское общество с готовым вариантом, который не давал бы почвы для спекуляций", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Белоруссии.

Как отмечает «Интерфакс», 9 сентября пакет из 28 союзных программ был согласован на переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, который планируют окончательно утвердить на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября этого года.

Программы нацелены на унификацию законодательства РФ и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.