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В Белоруссии создали памятник картошке и насмешили пользователей сети

В Узденском районе Белоруссии установили памятник картошке, сообщает созданный журналистами издания Tut.by портал Zerkalo. У пользователей сети скульптура вызвала неоднозначную реакцию.

Фото: Святлана Курэйчык / mlyn.by

Памятник представляет собой корзину с картофелем, поставленную на высокий камень-постамент, на котором написано, что в стране картофель появился еще в XVII веке.

Пользователи «ВКонтакте» принялись шутить над формой памятника и высказывать свои ассоциации с ним. Например, один из комментаторов заявил, что ему скульптура напоминает фантастический летательный аппарат пепелац из кинофильма «Кин-дза-дза!». Другой пользователь заметил сходство с ночным горшком. Еще один участник сообщества спросил, «видел ли когда-нибудь этот "художник" корзину картошки?» А другой предположил, что «видимо, она уже гнилая и слиплась». При этом одна из пользовательниц со своей стороны заявила, что «только камень зря изуродовали», передает «Лента.ru».