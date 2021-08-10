В России и мире

В Кремле не исключают политическую интеграцию России и Белоруссии

Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но в настоящее время речи о ней не идет. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что у Москвы и Минска после согласования 28 союзных программ «под сукном осталась политическая карта, ее разыграют, но позже», представитель Кремля заверил: «Сейчас под сукном ничего нет». Песков также напомнил о словах глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Кремле 9 сентября, которые «достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции».

«В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран», - цитирует Пескова ТАСС.

Союзные программы России и Белоруссии содержат прикладные решения, направленные на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз, отметил он. По словам Пескова, суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы выиграли два народа».

«Эти прикладные решения, которые сделают жизнь русских и белорусов лучше. Здесь все очень просто. Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, то, что диктует логика», - сказал представитель Кремля.