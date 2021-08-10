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Россиянка нашла в школьном учебнике ссылку на порносайт

Мать шестиклассника из Подмосковья нашла в учебнике по английскому языку ссылку на порносайт. Одно из заданий в учебнике было посвящено визитным, клубным и кредитным картам. На странице были представлены несколько изображений с фотографией обладателя, именем, адресом, местом работы, телефонным номером и прочими личными данными, пишет Letidor.

Карта спортивного клуба привлекла внимание матери учащегося. Адрес сайта на карточке показался женщине странным, и она решила проверить ссылку. Оказалось, что сайт рабочий, и там были размещены откровенные фотографии и видео для взрослых.

«В чатике класса творится кошмар, родители негодуют. Конечно, современные дети продвинутые и о многом знают, но такие ссылки уж точно не должны быть в школьных учебниках. А создатели могли бы быть внимательнее – даже если не заходить по ссылке, она выглядит сомнительно», – рассказала женщина. По ее мнению, это не способствует серьезному отношению к учебе.