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Начинается видеотрансляция дебатов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию предвыборных дебатов, которые начинаются в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, что ранее в прямом эфире прошли три раунда дебатов и три круглых стола, участниками которых стали секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский, первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании депутатов Петр Алексеенко, региональный координатор ЛДПР в Псковской области, руководитель партийной фракции в областном Собрании Антон Минаков, председатель областного отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковской городской думы Олег Брячак, руководитель областного отделения партии «Яблоко», глава партийной фракции в региональном парламенте Лев Шлосберг, руководители и представители других политических партий. Цикл программ посвящен выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Напомним, голосование пройдет 17-19 сентября.

К участию в заключительном раунде дебатов приглашены: координатор ЛДПР по городу Пскову Артем Васильев, руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, представитель партии «Родина» в Псковской области Михаил Лебедик и представитель регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин.

Участники передачи обсудят актуальные темы общественно-политической и социально-экономической жизни, получат возможность задать вопросы своим оппонентам, а также ответят на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.

Центральная тема сегодняшних дебатов: интеграция России и Белоруссии - это реальная перспектива или миф? В какой форме возможно объединение двух государств, какими будут последствия и выиграет ли от интеграции приграничная Псковская область?

Ведущий программы — журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.