В России и мире

В России не будут вводить новые ограничения из-за COVID-19

Новые ограничения или локдаун из-за коронавируса не собираются вводить в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Журналисты на брифинге отметили, что вирусологи предсказывают новую волну заболеваемости в конце сентября.

«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — прокомментировал представитель Кремля.

Власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заключил Песков.