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МИД РФ предостерег США от вмешательства в российские дела

Министерство иностранных дел России предостерегло Вашингтон от вмешательства в российские дела и пригрозило возвести барьеры для американского бизнеса из-за вмешательства в выборы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва ждет от США «незамедлительных и исчерпывающих мер» по устранению нарушений иностранными интернет-платформами российского законодательства.

Как отмечает «Лента.ру», Мария Захарова напомнила, что американские компании отказались убрать со своих платформ запрещенный контент. По ее мнению, это выглядит критично в преддверии выборов.