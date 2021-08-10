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В России и мире

Режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после заражения коронавирусом

16.09.2021 18:17|ПсковКомментариев: 0

Известного российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому. По сообщениям СМИ, состояние кинематографиста, который с середины лета лечится от последствий коронавируса, резко ухудшилось. Других подробностей о его здоровье не приводится.

Как отмечает «Лента.ру», 13 сентября стало известно, что в июле у Андрея Звягинцева диагностировали COVID-19 — вскоре у него было поражено 90 процентов легких. Утверждалось, что в настоящее время режиссер проходит лечение в Германии. Там у него повторно взяли анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Несмотря на это, состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое.

57-летний режиссер и сценарист Андрей Звягинцев - автор фильмов «Левиафан», «Нелюбовь», «Елена», «Возвращение» и ряда других картин. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (2015, 2018) за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017). В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» (2011) стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.

Источник: Псковская Лента Новостей
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