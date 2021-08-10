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В России и мире

Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд в Эстонию

17.09.2021 11:54|ПсковКомментариев: 1

Россиянам, привитым вакциной «Спутник V», разрешается въезд в Эстонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Эстонии в Москве.

Ранее департамент здоровья Эстонии разрешил прибывающим в страну людям подтверждать свою инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах. Как заявили в депздраве, «Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной». В Эстонии для вакцинации от коронавируса используются четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

«Соответствующее решение департамента здоровья Эстонии распространяется на вакцину "Спутник V», - сказали РИА Новости в посольстве в Москве.

«На практике данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», - пояснили в эстонской дипмиссии.

Теги: #вакцинация #Эстония #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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