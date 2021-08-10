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Фотофакт. Гриб пробился сквозь асфальт в Таллине

Гриб пробился через толстый асфальт на Пярнуском шоссе в Таллинне. Об этом сообщает эстонское издание «Delfi».

Фото: Delfi

«Толстое дорожное покрытие не помешало грибу пробиться сквозь него, чтобы увидеть свет», - отметили эстонские журналисты.