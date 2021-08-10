Владислав Туманов: Интеграция России и Белоруссии неотвратима, жизнь заставит

Интеграция России и Белоруссии неотвратима. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал экс-губернатор Псковской области, председатель Арбитражного суда Калужской области Владислав Туманов.
Поэтому, на его взгляд, интеграция РФ и Белоруссии — вопрос времени. «Решение о едином экономическом пространстве принято, следующим может быть решение о единых вооруженных силах, а за этой интеграцией, безусловно, последует и политическая интеграция, которая потребует изменения государственных институтов. Единое правительство, единый парламент, единое государство. Жизнь заставит», - резюмировал экс-губернатор Псковской области.