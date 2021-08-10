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Владислав Туманов: Интеграция России и Белоруссии неотвратима, жизнь заставит

Интеграция России и Белоруссии неотвратима. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал экс-губернатор Псковской области, председатель Арбитражного суда Калужской области Владислав Туманов.

«Это неотвратимо. Об этом говорит логика взаимоотношений наших государств, братские корни, и это не патетика. Так оно и есть. Мы близки и все время дружили», - отметил гость студии, напомнив, что у Псковской области тоже всегда были добрососедские отношения с Белоруссией, в частности, в период его губернаторства регион поддерживал тесное партнерство с Витебской областью. «Было о чем говорить. Чего уж говорить, если добрая четверть руководителей Витебской области заканчивала нашу Великолукскую сельхозакадемию. В каждой десятой семье породненные связи. Мы близки по духу, по экономике», - отметил Владислав Туманов.

Поэтому, на его взгляд, интеграция РФ и Белоруссии — вопрос времени. «Решение о едином экономическом пространстве принято, следующим может быть решение о единых вооруженных силах, а за этой интеграцией, безусловно, последует и политическая интеграция, которая потребует изменения государственных институтов. Единое правительство, единый парламент, единое государство. Жизнь заставит», - резюмировал экс-губернатор Псковской области.