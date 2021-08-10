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Кремль объяснил, как Путин смог проголосовать онлайн без мобильника

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как президент Владимир Путин смог проголосовать на выборах онлайн, не имея личного мобильного телефона.

О голосовании Путина в дистанционном формате Песков сообщил днем в пятницу. Также кадры процедуры показали федеральные телеканалы. При этом многие зрители обратили внимание на то, что для участия в онлайн-голосовании требуется, в частности, вводить коды подтверждения - как для регистрации на сайте, так и для предшествующей верификации учетной записи на сайте госуслуг.

«Для регистрации [на столичном портале госуслуг mos.ru] был использован один из телефонов одного из помощников», - цитирует Пескова «Московский комсомолец».

Песков подтвердил, что у Путина по-прежнему нет гаджетов: «Он их не использует по понятным причинам». Также пресс-секретарь сообщил, что глава государства зарегистрировался в качестве голосующего дистанционно «буквально в предпоследний день».