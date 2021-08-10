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Врач назвал причины для досрочной ревакцинации

В каких случаях ревакцинацию от COVID-19 нужно проходить не через полгода после первой прививки, а раньше, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Согласно рекомендациям Минздрава, ревакцинацию от коронавируса следует проводить через полгода после первой прививки, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет.

«С учетом тех данных, которые у нас имеются, никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации. На сегодняшний день шесть месяцев – разумный, рациональный срок. Но я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Бывают редкие случаи, когда человеку необходимо ревакцинироваться раньше указанного Минздравом срока, продолжил иммунолог.

«Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи», – отметил Николай Крючков.

Если человек собирается поехать в другую страну, при определенных условиях ему также можно сделать повторную прививку до того, как пройдет шесть месяцев после первой.

«Это разумно, если уже подходит срок ревакцинации. Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться. Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации (до въезда в другую страну, – ред.). Если пройдет десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет», – цитирует иммунолога РИА Новости.

По мнению эксперта, в будущем, возможно, молодые здоровые люди будут проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции через восемь-девять месяцев, а пожилые люди – через четыре-пять месяцев. Но утверждать это с уверенностью пока нельзя, потому что соответствующие исследования еще только проводятся, добавил он.