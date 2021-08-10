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Телеграм ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией

Telegram в России с субботы, 18 сентября, ограничит функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.

Павел Дуров напомнил, что в России в связи с окончанием предвыборной кампании и началом самого процесса голосования вступили в силу «дни тишины», когда агитация запрещена. Дуров подчеркнул, что такая практика легитимна, и призвал пользователей Telegram уважать ее.

В связи с этим, по словам Дурова, с 00.00 субботы по московскому времени работа ботов, связанных с предвыборной агитацией, будет ограничена.

Напомним, выборы проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 в каждый из этих дней.