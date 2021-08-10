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Старообрядцы попросят правительство вернуть церковное имущество

Совет Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) намерен обратиться в правительственную комиссию с просьбой о возвращении церковного имущества, национализированного советской властью. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: rpsc.ru

«Сложные имущественные ситуации предстоит обобщить икономам епархий. Иерей Александр Панкратов и иерей Иоанн Курбацкий подготовят обращение в комиссию по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ с ходатайством о возвращении церковного имущества Русской православной старообрядческой церкви», - говорится в сообщении.

На совете митрополии, который состоялся 15 и 16 сентября, отмечалось, что до сих пор остается нерешенным вопрос с возвращением церкви Чубыкинской богадельни в Санкт-Петербурге. А в Ростове-на-Дону советская власть национализировала комплекс, состоящий из трех зданий, возведенных местной общиной. Впоследствии общине передали только Покровский собор. Богадельный дом и Дом причта были превращены в жилые дома, указано на сайте.

В РПСЦ напомнили, что 1 июля внесли изменения в федеральный закон о передаче имущества религиозного назначения. «Отныне таковым признаются не только храмы и часовни, в которых непосредственно совершалось богослужение, но и монастырские и храмовые комплексы, богадельные дома и иные постройки, в которых зиждилась общинная жизнь. Прежде эти здания не передавались, а попытки решить вопрос в судах были безуспешными», - отметили в организации.