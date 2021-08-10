В России и мире

Мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху - ученые

Мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Об этом говорится в исследовании ученых из университета Мэриленда (США), опубликованном в Clinical Infectious Diseases.

Авторы работы изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. У всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками, пишет РИА Новости.

Добровольцев, у которых подтвердили коронавирус, в ходе эксперимента попросили трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя». Выяснилось, люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» (уханьский) вариант.

«Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», - отметили исследователи.

Благодаря мониторингу воздуха специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%.