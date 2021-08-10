В России и мире

Вирусолог назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом

Россияне, болеющие ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Об этом рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — приводит слова Чумакова URA.RU.

Профессор добавил, что болеющий человек не может заразиться вторым вирусом, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок. «Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», — уточнил вирусолог.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что респираторные микст-инфекции весьма распространенное явление. При этом один вирус может оказаться сильнее другого, поскольку более раннее заражение уже вызовет выработку интерферонов, сказал он.

«Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», — добавил собеседник агентства.

По словам Нетесова, этим вопросом детально не занимались. «Этот процесс развития микст-инфекции детально никто не изучал, потому что изучать его, как вы понимаете, без намеренного инфицирования добровольцев исключительно трудно и очень дорого», — заключил он.