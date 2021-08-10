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Ученые обнаружили новое доказательство природного происхождения COVID-19

Новое доказательство природного происхождения коронавируса обнаружили ученые из Университета Пастера в Париже и Лаосского национального университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт журнала Nature.

В течение нескольких месяцев специалисты изучили 645 летучих мышей 46 видов в Юго-Восточной Азии. В результате у животных, обитающих в известняковых пещерах Лаоса, выявили три вируса, рецептор-связывающий домен (RBD, часть белка «шипа», необходимого для связывания с человеческими клетками) которых оказался близок к домену «уханьского» варианта патогена.

По мнению ученых, эти вирусы — BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 — можно назвать «ближайшими предками SARS-CoV-2, известными на сегодня». Вероятно, они и поспособствовали его возникновению. Однако, в отличие от SARS-CoV-2, ни один из выявленных патогенов не обладает так называемым сайтом расщепления фурином в S-белке, облегчающим проникновение в организм, говорится в сообщении.

Авторы работы считают, что их исследование стало еще одним доказательством естественного появления возбудителя COVID-19. В будущем они планируют изучить возможность заражения человека вирусом при контакте с летучими мышами, а также особенности выработки антител.