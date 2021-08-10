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Путин рекомендовал губернаторам принять участие в праздновании 800-летия крещения карелов

Владимир Путин рекомендовал губернаторам принять участие в праздновании 800-летия крещения карелов. Соответствующий указ главы государства №535 от 20 сентября 2021 года «О праздновании 800-летия крещения карелов» опубликован на сайте нормативных правовых актов.

В связи с исполняющимся в 2027 году 800-летием крещения карелов президент постановил принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году 800-летия крещения карелов. Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия крещения карелов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.