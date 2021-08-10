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Стрельба в пермском вузе не остановила лекцию по истории русской литературы

Преподаватель Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, продолживший лекцию во время стрельбы, объяснил свой поступок. Как сообщает «Лента.ру», в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики вел лекцию по истории русской литературы на пятом этаже вуза.

Как заявил лектор, его действия были согласованы с деканом факультета. «Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — заявил он. Сыромятников также отметил, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории, которую невозможно пробить выстрелом.

По его мнению, панику в помещении устроила мать одной из студенток, сообщившая о стрельбе и попросившая учащихся пермского вуза сесть под парты. В свою очередь профессору было «смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект». Сыромятников подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом.

Как уточняет znak.com, занятие закончилось, когда к аудитории пришли бойцы ОМОН, чтобы эвакуировать оставшихся в здании студентов

Ранее власти Перми уточнили список погибших во время инцидента. Жертвам стрелка в университете было от 18 до 66 лет.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. В результате происшествия шесть человек погибли, 28 получили ранения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.