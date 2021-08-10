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В России и мире

Путин наградил полицейских, обезвредивших напавшего на университет в Перми

22.09.2021 12:32|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин наградил госнаградами полицейских Константина Калинина и Владимира Макарова, нейтрализовавших студента Тимура Бекмансурова, который устроил в понедельник стрельбу в Пермском госуниверситете. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст указа, опубликованного на сайте Кремля, Калинин награжден Орденом мужества, а Макаров - медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Полицейские были представлены к наградам «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

Утром 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли шесть человек, пострадали около 40. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Напавший на вуз был тяжело ранен при задержании и госпитализирован.

Как рассказали ранее в МВД, экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД Перми в составе лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова первыми прибыли на место происшествия. Напавший на университет открыл огонь в сторону Калинина при задержании и был ранен ответным огнем, а впоследствии обезврежен. После этого стрелку была оказана первая помощь.

В МВД вскоре сообщили, что министр Владимир Колокольцев решил внести президенту РФ представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, «отличившихся при задержании вооруженного преступника».

Как отметили в ведомстве, в экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров «действовали решительно, грамотно и слаженно». «Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв», - заявила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теги: #президент #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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