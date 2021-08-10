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В России и мире

Школы в ряде регионов России начали переходить на дистанционное обучение

23.09.2021 08:30|ПсковКомментариев: 1

Учащиеся в некоторых регионах России стали частично переходить на дистанционное обучение. Так, например, с 22 сентября школьников Оренбурга — кроме учащихся младших классов и выпускников — перевели на удаленку.

Причина состоит в увеличении числа заболевших COVID-19. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, после восьмимесячной стабилизации зафиксирован интенсивный рост заболеваемости в 36 регионах.

Эксперты связывают негативную статистику с началом учебного года и с традиционной сезонностью респираторных инфекций, пишет газета «Известия».

«Очевидно, что возобновление учебы в школах и вузах и наступление осеннего периода способствуют новому подъему заболеваемости. Как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, во многом зависит от нашего поведения. От того, как быстро мы будем вакцинироваться, насколько массово будем носить маски», — сказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

Руководитель Роспотребнадзора связала динамику заболеваемости с темпами вакцинации.

«Очень четкая корреляция. Чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста», — сказала Анна Попова.

«Темпы вакцинации у нас недостаточно высокие. В нашей стране большое число людей, не болевших и не вакцинировавшихся. Это нужно учитывать — защищать верхние дыхательные пути в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию», — признал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Теги: #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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