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Остановлено производство пользующейся спросом вакцины от СOVID-19

Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев. Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата, передает «Коммерсант».

Вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени. «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор», еще долго не станут массовыми, полагают эксперты, до 95% потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

Разработчик «КовиВака» ФНЦИРИП имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30-90 тыс. доз в месяц, обнаружил «Коммерсант» в реестре Росздравнадзора.

В «Нанолеке», выступающем партнером по производству «КовиВака», подтвердили, что промплощадка центра Чумакова находится на реконструкции. Там добавили, что разделение производства субстанции и готовой формы стороны «посчитали наиболее эффективным». Остановка повлияла на планы «Нанолека», намеревающегося на основе субстанции разработчика массово выпускать вакцину на своих мощностях.

Летом в компании оценивали инвестиции в проект в 40 миллионов рублей, обещая запустить в августе производство 5 млн доз до конца года. Теперь в «Нанолеке» признают, что приступят к производству не раньше конца осени.

Перерыв на площадке контрагента - не единственная причина переноса компанией старта выпуска препарата. В конце августа владелец «Нанолека» Владимир Христенко говорил, что возникли сложности «в процессе трансфера технологий», а Vademecum добавлял 17 сентября - что задержка также связана с поставками оборудования.