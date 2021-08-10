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В России и мире

Минобороны Литвы рекомендует гражданам не покупать смартфоны Xiaomi

23.09.2021 09:58|ПсковКомментариев: 1

Национальный центр кибербезопасности при Минобороны Литвы обнаружил в телефоне Xiaomi Mi 10T 5G функцию, которая позволяет блокировать более 400 слов и выражений. Об этом пишет postimees.ee со ссылкой на Deutsche Welle.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при министерстве обороны Литвы обнаружил во флагманском телефоне китайской компании Xiaomi Mi 10T 5G функцию, которая позволяет блокировать 449 слов и выражений, касающихся различных религиозных и политических групп, а также общественных движений.

В этой связи оборонное ведомство Литвы рекомендовало пользователям не покупать мобильные устройства данной корпорации и утилизировать уже имеющиеся.

Речь идет о таких выражениях, как «свободный Тибет», «да здравствует независимость Тайваня» или «демократическое движение». Функция цензурирования предусмотрена, в частности, для системных приложений модели, включая интернет-браузер, устанавливаемый по умолчанию. При этом список запрещенных сочетаний постоянно обновляется.

Функция может быть активирована в любое время. Хотя она отключена в программном обеспечении, предназначенном для ЕС, она может быть активирована дистанционно в любое время, предупредил центр в Вильнюсе. Кроме того, Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

Выводы «важны не только для Литвы, но и для всех стран», говорится в заключении доклада NCSC.

Источник: Псковская Лента Новостей
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