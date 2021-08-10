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В России утвердили правила выдачи разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных

Благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг с 1 марта 2022 года. Правила выдачи таких разрешений утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Решение касается ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделий, которые необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям. Раньше подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было.

С 1 марта для ввоза таких изделий Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут направлять в электронной форме через портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней.

Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями, уверены в правительстве.