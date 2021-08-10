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Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» заказала изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: pixabay.com

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем»,- говорится в документе.

Первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля, отмечается в документах.

Сроки выполнения научно-исследовательской работы: начало - не ранее 1 января 2022 года, окончание - 14 ноября 2025 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 734 млн 764 тысячи 300 рублей.