В России и мире

Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол

Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology.

Специалисты проанализировали изданные ранее исследования в области эпидемиологии и результаты научных экспериментов над животными и клетками, после чего пришли к выводу, что лекарство может помешать эмбриону развиваться, а также спровоцировать неврологические, репродуктивные и урогенитальные нарушения, передает РИА Новости.

В работе уточняется, что парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях. Однако, как подчеркнули медики, механизм его действия до конца не изучен.

Они рекомендовали беременным консультироваться с врачом перед приемом таблеток, а при назначении — пить их как можно меньше и только в течение короткого периода.

В дальнейшем ученые планируют провести целенаправленное исследование по теме.