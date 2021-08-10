Бабье лето придет на территорию Европейской России 28 сентября, сообщает метеоцентр «Фобос».
Значимого тепла уже не будет, поскольку наступила астрономическая осень.
«В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм рт. ст., что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" – начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой», - добавили синоптики.
Ранее прогнозировалось, что бабье лето в Псковской области наступит 24-25 сентября и продлится более недели.