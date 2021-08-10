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Бабье лето придет на территорию Европейской России 28 сентября

Бабье лето придет на территорию Европейской России 28 сентября, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Ситуация в атмосфере кардинально начнет меняться 28 сентября! Благодаря стараниям двух барических максимумов – скандинавского и сибирского – на Русском Севере сформируется мощный антициклональный "зонт", который с каждым последующим днем будет увеличиваться по площади, и под его погожим прикрытием постепенно окажется большинство регионов Европейской России», - говорится в сообщении.

Значимого тепла уже не будет, поскольку наступила астрономическая осень.

«В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм рт. ст., что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" – начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой», - добавили синоптики.

Ранее прогнозировалось, что бабье лето в Псковской области наступит 24-25 сентября и продлится более недели.