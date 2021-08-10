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Пермский стрелок пришел в сознание и утверждает, что ничего не помнит

18-летний Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на университет в Перми, находится в сознании, его состояние улучшилось. Об этом заявила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень 24 сентября.

«Оно (состояние — ред.) сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании», — цитирует ее РИА Новости.

По информации Telegram-канала Mash, молодой человек ничего не помнит — у него амнезия.

Напомним, о вооруженном нападении на вуз в Перми стало известно 20 сентября. В результате нападения погибли шесть человек, 43 пострадали.