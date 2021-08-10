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Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России будет за счет непривитых – эксперт

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан. Таким мнением поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», - цитирует его ТАСС.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев рассказал, по каким регионам сильнее всего может ударить новая волна COVID-19.