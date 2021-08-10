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Гастрономический фестиваль объединил регионы «Серебряного ожерелья России»

В последнюю неделю сентября в Санкт-Петербурге проходит гастрономический фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма. Праздник, организованный при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, стал символичным завершением летнего туристского сезона и началом осенне-зимнего. Большая часть мероприятий проходит онлайн, позволяя каждому стать героем и участником праздника, не выходя из дома, сообщили Псковской Ленте Новостей его организаторы.

Всемирный день туризма отмечают не только в Санкт-Петербурге, но и других регионах – участниках проекта «Серебряного ожерелья России». В рамках гастрономического фестиваля рецептами локальных блюд в режиме онлайн поделились Вологда, Мурманск, Карелия, Калининград, республика Коми и другие регионы. Любой житель России может узнать специальные рецепты гастрофестиваля в прямом эфире и приобщиться к национальной культуре ближайших областей и республик.

«Чем псковская окрошка отличается от традиционной, что такое новгородские сканцы и ягодники, как правильно подать строганину и чем знаменита Карелия кроме рыбы и калиток? Интереснейшие видео из разных уголков центральной России и Северо-Запада были собраны на сайте tourismday.visit-petersburg.ru в специальном разделе "Онлайн – гастрофестиваль"», - рассказали организаторы.

Псковская область здесь представлена рецептами пушкинских блинов, окрошки по-псковски и расстегая с псковским судаком.

«Вологда подготовила мастер-класс по вепсской национальной̆ кухне – изюминке Вологодской области. Кашу "Яблошницу" и веппские пирожки вас научат готовить коренные жители этого региона. Архангельская область представила необычный суп с ламинарией – питательными водорослями, Мурманск удивляет разнообразными блюдами с морепродуктами, а повара Ленинградской области учат правильно жарить корюшку. Ресторан "В Карелии – есть" презентует брендовую карельскую выпечку – косовик. Это традиционный рыбный праздничный пирог полукруглой косой формы, приправленный карельскими пряными травами. Он состоит от из двух слоев: картофельной лепешки и блинов с начинкой – красной онежской форелью и белыми беломорскими корюшкой и навагой», - поделились организаторы.

Республика Коми тоже представила традиционную национальную выпечку – шаньги из ржаного теста с крупой, картофелем, творогом и ягодами. А жители Калининграда учат готовить рыбные блюда – правильный сливочный форшмак из филе сельди и строганину из замороженной скумбрии.

Все рецепты можно посмотреть в разделе «Онлайн – Гастрофестиваль».

Гастрономический фестиваль проходит в рамках мероприятий «Недели туризма в Санкт-Петербурге – 2021» при поддержке комитета по развитию туризма. Подробная информация о других событиях праздничной недели – на сайте www.visit-petersburg.ru.