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Москва, Петербург и Казань остаются лучшими городами для карьеры - опрос

Лучшие города для карьеры — по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщил портал SuperJob со ссылкой на результаты собственного исследования.

Пандемия коронавируса осложнила карьерное развитие специалистов из разных регионов: в большинстве российских мегаполисов по сравнению с доковидным периодом снижается число жителей, считающих город лучшим для своей карьеры. Исключением стали лишь Новокузнецк, Барнаул, Махачкала, Томск и Москва. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1500 представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 жителей других крупных городов.

С точки зрения возможностей для карьеры Москва остается лучшим городом России (это отметил 71% ее жителей). Второе место по-прежнему за Санкт-Петербургом (63%), третье — за Казанью (53%). В пятерку лидеров входят также Тюмень и Екатеринбург: как лучшее место для своего карьерного роста их оценили 49% и 48% жителей соответственно.

Сложнее всего строить карьеру сегодня в Волгограде (лишь 13% волгоградцев считают этот город благоприятным для своего профессионального развития), Омске (14%) и Саратове (13%)

По сравнению с прошлогодним рейтингом лучших городов для карьеры, оценки большинства российских мегаполисов снизились. Рост наметился лишь в нескольких городах. 7 процентных пунктов прибавил Новокузнецк, на сегодняшний день 27% жителей считают город лучшим с точки зрения карьерных перспектив. По всей видимости, повышение оценок Новокузнецка связано с резким ростом мировых цен на уголь — это незамедлительно привело в движение экономику угледобывающего региона.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом стали чаще воспринимать свои города как лучшие для карьеры жители Барнаула (зафиксирован рост на 5 п.п.), Махачкалы (на 4 п.п.) и Томска (на 3 п.п.).

Место проведения опроса: города России с населением более 500 тыс. человек

Населенных пунктов: 37

Время проведения: 10 августа — 20 сентября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет

Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.