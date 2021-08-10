В России и мире

Запад изучает возможность управления людьми с помощью электромагнитных волн – глава СВР России

Запад активно и давно изучает возможность управления людьми с помощью электромагнитных волн. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, сообщил телеканал «Звезда».

Рассуждая на эту тему, он упомянул о так называемом гаванском синдроме, на который ранее жаловались дипломаты США, работающие на Кубе. Сотрудники дипмиссии сетовали на беспричинные головные боли, тошноту и нарушения слуха.

«Знаете, я начинал свою работу в советской внешней разведке, в подразделении научно-технической разведки, и в силу этого интересовался разными направлениями научных исследований. И знаю, что на Западе уже в те времена проводились такие довольно интенсивные исследования, разработки по теме воздействия различных электромагнитных волн, колебаний на человеческий мозг, в том числе и с точки зрения возможности управления поведением человека», - рассказал директор ведомства в интервью RT.

Вместе с тем, глава Службы внешней разведки заверил, что сотрудники СВР никогда не испытывали подобных технологий ни в одной их стран мира.

Впервые о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году. Американские ученые предположили, что речь может идти о направленной импульсивной радиочастотной энергии, которая вызывает целый букет неприятных симптомов у пострадавших.