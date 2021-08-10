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Песков: кадры с отдыха Путина демонстрируют реальный образ президента»

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказал, как Владимир Путин отдохнул вместе с министром обороны Сергеем Шойгу в Сибири, сообщает РБК.

По словам Пескова, глава государства отправился в краткосрочный отпуск после Восточного экономического форума и посещения космодрома Восточный в Амурской области. «Он отправился в Благовещенск, далее вертолетом он полетел на космодром, там поработал день и далее уже отправился [на отдых]», — сообщил он.

Пресс-секретарь не назвал точное место, где Путин провел отпуск, отметив лишь, что это было «в соседнем регионе, это территория, которая частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику». «И они туда залетели, тоже вместе с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, провели там несколько дней», — сказал Песков.

Он также рассказал, что во время отдыха с президентом встретился руководитель заповедника Геннадий Киселев, давний знакомый Путина и Шойгу. Как заметил Песков, Киселев каждый раз им рассказывает о том, что происходит в заповеднике, показывает материалы, сделанные с помощью фотоловушек.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин по-прежнему лично контролирует вопросы природоохранной тематики. «Конечно, повестка дня не совсем располагает — такая тревожная, особенно международная, — но все-таки Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за биологическими программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белухи», — сказал Песков.

На видеозаписи об отдыхе Путина, которая была опубликована ранее, президент рассказал о том, что он повстречался с маралами, которые поразили размерами и скоростью. В программе «Москва. Кремль. Путин» был показан фрагмент беседы, когда Путин сообщил, что к палаточному лагерю, где путешественники останавливались на ночлег, «медведи подходили».

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Отвечая на вопрос, занимался ли кто-то вопросами безопасности президента, «потому что там медведи совсем близко», Песков сказал: «Этим занимаются постоянно те, кому это положено». «Медведь, он же видит, что это Путин», — добавил в шутку пресс-секретарь.

Затем ведущий сказал: «Маралы тоже в звании. То есть они бегут, но думают, так здесь президент». «Ну, как минимум старшие по группе», — пошутил в ответ Песков.

Он отметил, что кадры с отдыха Путина демонстрируют «истину, это реальный образ президента». «Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И, безусловно, они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили», — заметил Песков, добавив, что российские СМИ должны показывать «именно реального президента, реальную Россию, реально всех нас».