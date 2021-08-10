В России и мире

В России растет число детей с избыточной массой тела

Частота ожирения у детей, особенно у младших школьников от 7 до 10 лет, прогрессивно увеличивается. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на детского эндокринолога, старшего научного сотрудника детского отделения териодологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Павла Окорокова. Также он назвал группой риска мальчиков-подростков от 12 лет.

«Средние цифры по России в плане распространения ожирения — от 5 до 10% в зависимости от региона. И практически четверть детей, если брать вообще все возрасты, имеют избыточную массу тела. К сожалению, больше чем в половине случаев это ведет к развитию ожирения в старшем возрасте. 80% детей, которые к подростковому возрасту были с ожирением или избыточной массой тела, во взрослом возрасте сохраняют эти проблемы. В течение жизни к этому добавляются такие осложнения, как диабет, артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания», — рассказал специалист.

По словам Павла Окорокова, в среднем у каждого пятого ребенка в России есть избыточная масса тела, у каждого 15-го — ожирение. Пандемия ухудшила сложившуюся ситуацию, добавил эксперт. Он уточнил, что точное процентное соотношение роста числа детей с ожирением назвать пока нельзя, так как в период ограничений таких исследований никто не проводил: доступ в школы был закрыт. Но очевидно, тенденция такая же, как и среди взрослого населения, сказал он.